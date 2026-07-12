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Мировое обозрение

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«Новость так хороша, что её стоит повторить»: Грэм* осчастливил своей смертью иранцев

«Новость так хороша, что её стоит повторить»: Грэм* осчастливил своей смертью иранцев

Иранское телевидение встретило новость о смерти сенатора Линдси Грэма* откровенным ликованием. Ведущий государственного канала дважды зачитал сообщение в эфире, назвав его «настолько хорошим», что его стоит повторить.

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