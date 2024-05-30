В Перми нашли останки расстрелянных фрейлин семьи Романовых

Останки расстрелянных фрейлин царской семьи Романовых Анастасии Гендриковой и Екатерины Шнейдер найдены в Перми, об этом в соцсетях рассказала руководитель издательского отдела Пермской епархии Ольга Троицкая.
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