НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Все о футболе

8 подписчиков

Свищев считает, что Карпин должен тщательнее выбирать выражения

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что главный тренер сборной и России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин должен более осознанно подходить к выбору выражений, так как он является медийным человеком.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх