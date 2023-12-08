Свищев считает, что Карпин должен тщательнее выбирать выражения

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что главный тренер сборной и России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин должен более осознанно подходить к выбору выражений, так как он является медийным человеком.
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