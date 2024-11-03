Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Поперёк предков

Поперёк предков

Автор: Захар Прилепин Никогда не было — и вот опять То, что Дарью Богданову (иноагента, правнучку легендарного Чкалова) внесли в список террористов и экстремистов, вызывает ряд вопросов и мыслей о наследниках тех, кто строил нашу страну, своими подвигами выводил её на международную орбиту, обеспечивая лучшее будущее своим детям и внукам.

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Комментарии
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Алексей Тан
&quot;Прилепины&quot; и есть!.... в первую очередь... мерзость ЛЖИВАЯ и МИМИКРИРУЮЩАЯ!!!.
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50 мин.
Игорь Кузнецов
Одного из их звали Дмитрием Быковым (урожденный Зильбертруд Дмитрий Львович), а второго - Захаром Прилепиным (урожденный Прилепин Евгений Николаевич). Оба до 2014 года были (типа) в умеренной оппозиции власти и вообще - к Путину. Ими подписано воззвание российской оппозиции «Путин должен уйти». Но, Быков в 2010 году отказался подписать такое воззвание ввиду его «неактуальности». --- Что имеем сейчас? Где Быков? И где Прилепин?
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31 мин.
С
Странник
как бы то не было, но именно советская &quot;илита&quot; предала СССР. И никонов и шахназаров, кургинян  и остальные в то время предали великую страну., не надо из них сейчас лепить героев.
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3 мин.

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