Поперёк предков

Алексей Тан "Прилепины" и есть!.... в первую очередь... мерзость ЛЖИВАЯ и МИМИКРИРУЮЩАЯ!!!.

Игорь Кузнецов Одного из их звали Дмитрием Быковым (урожденный Зильбертруд Дмитрий Львович), а второго - Захаром Прилепиным (урожденный Прилепин Евгений Николаевич). Оба до 2014 года были (типа) в умеренной оппозиции власти и вообще - к Путину. Ими подписано воззвание российской оппозиции «Путин должен уйти». Но, Быков в 2010 году отказался подписать такое воззвание ввиду его «неактуальности». --- Что имеем сейчас? Где Быков? И где Прилепин?