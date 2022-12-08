CNN: власти Украины направили запрос к США о предоставлении кассетных боеприпасов

Украинские чиновники и законодатели в последние месяцы призывали администрацию президента США Джо Байдена и членов Конгресса предоставить украинским военным боеголовки для кассетных боеприпасов, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.