Нормальный такое не спросит: Генерал ФСБ рассказал о трёх способах вербовки спецслужбами

Царьград Фото: freepik.com ФСБ сообщила о выявленной кампании по вербовке, организованной украинскими спецслужбами, которые действуют под прикрытием американской экспертно-аналитической компании RAND Corporation*.
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