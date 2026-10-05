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Мы соседи по планете

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Никаких больше стандартных «Мэ» и «Жо» — самые креативные туалетные знаки

Никаких больше стандартных «Мэ» и «Жо» — самые креативные туалетные знаки

Честно говоря, туалеты являются одним из самых полезных изобретений человечества, но для нас это настолько привычное, так сказать, дело, что мы не отдаем должное этому потрясающему достижению человеческой мысли.

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