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Царьград

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Chevron предупредил об угрозах для мирового нефтяного рынка

Chevron предупредил об угрозах для мирового нефтяного рынка

Гендиректор Chevron Майк Вирт предупредил, что глобальный нефтяной рынок стал более уязвимым из-за перебоев в поставках.

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