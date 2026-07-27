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ФедералПресс

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Западные репортеры перешли черту: Лавров напомнил им об этикете в своем фирменном стиле

Западные репортеры перешли черту: Лавров напомнил им об этикете в своем фирменном стиле

МОСКВА, 27 июля, ФедералПресс. Поведение западных журналистов перед началом переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле на прошлой неделе вызвало широкий резонанс в зарубежной прессе.

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