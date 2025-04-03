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СРОЧНО! В Харькове обнаружено «интересное» место: ВСУ работали ночью, в надежде, что их не увидят

Перевозка грузов осуществляется ночью под контролем военной автоинспекции и других спецслужб. Сотрудникам ТЭЦ запрещено передвигаться по территории во время разгрузки, а доступ в промышленные зоны, где находятся складские ангары, для них теперь ограничен на постоянной основе.

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