СРОЧНО! В Харькове обнаружено «интересное» место: ВСУ работали ночью, в надежде, что их не увидят

Перевозка грузов осуществляется ночью под контролем военной автоинспекции и других спецслужб. Сотрудникам ТЭЦ запрещено передвигаться по территории во время разгрузки, а доступ в промышленные зоны, где находятся складские ангары, для них теперь ограничен на постоянной основе.