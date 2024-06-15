В Киеве заявили о подготовке второго западного форума по Украине

REUTERS/Michael Buholzer/Pool via REUTERS Саммит по Украине в Швейцарии превратился в пустышку. Такую жесткую оценку форуму, который по инициативе Киева стартует сегодня, дали американские журналисты телеканала CNBC.
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