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Жена захваченного ВСУ итальянского повара рассказала о его состоянии

Жена захваченного ВСУ итальянского повара рассказала о его состоянии

Жена захваченного ВСУ итальянца Ченни заявила о его тяжелом состоянии Екатерина Ченни, супруга захваченного ВСУ итальянского шеф-повара Джанни Ченни, рассказала РИА Новости, что он находится в больнице в Харькове.

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