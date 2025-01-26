Жена захваченного ВСУ итальянского повара рассказала о его состоянии

Жена захваченного ВСУ итальянца Ченни заявила о его тяжелом состоянии Екатерина Ченни, супруга захваченного ВСУ итальянского шеф-повара Джанни Ченни, рассказала РИА Новости, что он находится в больнице в Харькове.