Победители мужской одиночной программы по фигурному катанию вернулись в Петербург

Евгений по итогам мужской одиночной программы набрал 294.75, а Пётр Гуменник - 292.42 баллов. Евгений Семененко и Пётр Гуменник, завоевавшие первое и третье места, на Чемпионате России по фигурному катанию вернулись домой в Петербург.