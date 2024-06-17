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Царьград

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  • Геннадий Свешников
    Так мило и приятно прикрывают задницы министерских хапуг😱какой перегрев,да вы ещё даже не начинали после Бориков вос...Банк России пойма...
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Пять семей из Коноши получили ключи от новых благоустроенных квартир

Пять семей из Коноши получили ключи от новых благоустроенных квартир

Пять семей из Коношского района получили ключи от новых квартир по программе переселения гражданПо программе переселения граждан из аварийного жилья нацпроекта "Жилье и городская среда" в Коноше построили многоквартирный дом на улице Советской.

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