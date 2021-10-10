Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Светлая
    Я не думаю, что Путин глупее вас. У него все просчитано давно.Frankfurter Allge...
  • testorr
    Петрова и Баширова на княженье!!!!! В британию!!!!"Опять Петров и Б...
  • testorr
    Тупой экономист))))Делягин объяснил,...

Frankfurter Allgemeine Zeitung: почему Путин отказывается от больших денег

Frankfurter Allgemeine Zeitung: почему Путин отказывается от больших денег

Автор недоумевает: почему Россия увеличивает поставки газа в Европу, хотя могла бы поспекулировать на том же спотовом рынке, где спекулируют другие поставщики? Конечно, никаких добрых и ответственных намерений у России он предположить не может.

Вернуться к статье
179
Обсудить
Сергей К
Как известно долгосрочные договоры при Брежневе погубили СССР, поэтому агитация Путина за долгосрочные договоры вызывает недоумение и настораживает.
Галина Светлая
Я не думаю, что Путин глупее вас. У него все просчитано давно.
Леонид Василенко
Аналогии неизбежны. Гитлер проиграл войну из-за русских морозов. Наш вердикт - мороз не помеха выполнять поставки газа по контрактам,ибо мороз не есть форс-мажор. Не умеете хозяйствовать самостоятельно - приморозите свою задницу. Аллес!
LiapaNNZ Фамилия
Вот не понимаю европейского шабаша, ну расторгли бы контракты с газпромом и не суетились бы. Да и вопрос внакринного транзита был бы решён и европа независима. А всё скулят, и газ дешёвый нужен, много, и на их условиях...
Олег Ноткин
Сгинь с карт мира усраина!
Севастьян Сороколетов
Власти РФ заплатили, издержки, финансовые претензии, штрафы, перерасчёты и продолжают вскармливать и обогащать антироссийские режимы Европы, вынимая последние копейки из кармана честно трудящегося российского населения, плодя бедность семимильными шагами.
Дмитрий
Ни в коем случае не прогибайтесь под давлением злобного Кремля! Дуйте на ветряки и пердите чаще, морозьте свои еврожопы на зло Москве!
Олег Ноткин
Замерзни в лед, свинячья усраина!!
Татьяна Чернышова
Все кто заключил договора раньше с Россией берут у нас за по старой цене и перепродают его дороже .Говорили в новостях .Завышенные цены валят на Россию .Сама Россия от такой завышенной цены перекупщика не имеет доход
Дмитрий
Еврогейцы СПГ, который к ним приплыл в начале лета, перегрузили и отправили в Азию! А теперь сидят с пустыми хранилищами и ноют, что мало газа!
Татьяна Чернышова
Вот теперь земли отдают в аренду ,а это плохо .Польша сами руководят работами и только набирают рабочих .Это полный контроль работы на земле и получаемых продуктов
Alexander Simonov
Автор много написал о том, о сем. Изложил такую точку зрения и сякую. Вот только не задал себе главный вопрос, и уж тем более не попытался на него ответить. А этот вопрос звучит так: Зачем России ВООБЩЕ ПРОДАВАТЬ ГАЗ В ЕВРОПУ? Что такого Европа может дать России, чего сама Россия не может сделать? Не думаю, что если Россия полностью прекратит поставки газа в Гейроппу (и Усраину в том числе), то что то изменится для жителя России. Больше того, я абсолютно уверен, что если Россия полностью прекратит ВСЕ отношения с Европой и США, то население России только выиграет и будет жить не хуже, чем ливийцы во времена Каддафи. Главной причиной в торговле с "Западом" во времена СССР было отсталое С/х (низкий уровень продовольственной безопасности) и попытка избежать глобальной войны. Сегодня ни первой, ни второй угрозы не существует. Так зачем наши природные ресурсы продавать (по ЛЮБОЙ цене) нашим ВРАГАМ?
Vald KUku
Они не могут прекратить вЕвропу поставки газа, так как у них там дети и внуки живут и имеется недвижимость. Это предатели России. Такие , как Козырев например.
Аркадий Цыганов
Россия желает честно торговать и совместно развиваться. Это противовес войне. Остальным нужна предвоенная лихорадка, а возможно и война. Вот и рвут попы.
Vlad
"Россия желает честно торговать..." - ну и дура! Умный честно играть с шулерами не станет!
вячеслав полыгалов
Все равно никто не оценит наше благородство!МЫ В ЛЮБОМ РАСКЛАДЕ ДЛЯ ЕВРОЖОПЫ КРАЙНИЕ!
Раиса Утропова (Соловьева)
И вот эти страны, которые сейчас хотят найти виновного, кто поднял цены - "виновата будет Россия", и что? Россия опять будет платить штрафы,

Картина дня

наверх