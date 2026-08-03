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The Eurasia Daily news agency

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Ukraine attacked a Turkish ship sailing to Novorossiysk with 7 drones in the Black Sea

Ukraine attacked a Turkish ship sailing to Novorossiysk with 7 drones in the Black Sea

Ukraine attacked a Turkish ship sailing to Novorossiysk in the Black Sea. This is reported by IHA. Four crew members were injured during the Ukrainian UAV attack on the Turkish ship Ro-ro NADHEZNAH, carrying fresh fruits and vegetables from Turkey to Russia.

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