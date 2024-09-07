Политика как он...
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Политика как она есть

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Зеленский надеется, что его план победы одобрят Байден, Трамп и Харрис

Зеленский надеется, что его план победы одобрят Байден, Трамп и Харрис

Президент Владимир Зеленский намерен представить свой план по прекращению боевых действий на Украине в Вашингтоне — действующему президенту США Джо Байдену, а также двум претендентам на его пост Дональду Трампу и Камале Харрис.

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