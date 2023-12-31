Заслужили в бою: более 20 российских частей стали гвардейскими

В 2023 году наименование «гвардейский» получили более 20 российских частей. Среди них мотострелковые, вертолетные, авиационные, инженерные саперные полки, зенитные, ракетные, артиллерийские и бригады разведки, а также фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров».