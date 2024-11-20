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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новая прошивка PlayStation Portal добавляет возможность транслировать игры через об...

Новая прошивка PlayStation Portal добавляет возможность транслировать игры через об...

Новая прошивка PlayStation Portal добавляет возможность транслировать игры через облакоSony представила свежее обновление для PlayStation Portal (устройство для дистанционной игры), которое добавило возможность транслировать игры через облако из каталога PS Plus.

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