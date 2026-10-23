Есть вещи, которые не осознаёшь до тех пор, пока не увидишь их отражение в собственной жизни. Я долго не мог понять, почему некоторые семейные сценарии повторяются с пугающей точностью, будто кто-то переписывает один и тот же черновик, меняя лишь имена и даты.