Есть вещи, которые не осознаёшь до тех пор, пока не увидишь их отражение в собственной жизни. Я долго не мог понять, почему некоторые семейные сценарии повторяются с пугающей точностью, будто кто-то переписывает один и тот же черновик, меняя лишь имена и даты.
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