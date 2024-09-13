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Кирби: Вашингтон не намерен снимать с ВСУ ограничения ударов по России

Кирби: Вашингтон не намерен снимать с ВСУ ограничения ударов по России

В заявлении координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джона Кирби говорится, что США не планируют снимать ограничения с ВСУ относительно нанесения ударов по территории России.

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