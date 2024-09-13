Кирби: Вашингтон не намерен снимать с ВСУ ограничения ударов по России

В заявлении координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джона Кирби говорится, что США не планируют снимать ограничения с ВСУ относительно нанесения ударов по территории России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии