От Польково обнаружена незаконная свалка

Незаконная свалка обнаружена на территории Рязанского фермерского хозяйства недалеко от Полково.14 апреля 2025 года инспекторы обнаружили несанкционированную свалку на сельскохозяйственных землях недалеко от деревни Полково в Рязанской области.
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