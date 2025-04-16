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Рязанские новости

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От Польково обнаружена незаконная свалка

От Польково обнаружена незаконная свалка

Незаконная свалка обнаружена на территории Рязанского фермерского хозяйства недалеко от Полково.14 апреля 2025 года инспекторы обнаружили несанкционированную свалку на сельскохозяйственных землях недалеко от деревни Полково в Рязанской области.

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