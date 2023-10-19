В 2022 году Алла Пугачева вместе с семьей перебралась на ПМЖ в Израиль. Последнее время в Сети все чаще появляются слухи о том, что певица собирается вернуться в Россию и возобновить свою концертную деятельность.
Пригожин заговорил о выступлении Аллы Пугачевой в России
Комментарии
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ТШ
Татьяна Шаблий
Преувеличивание,ддя кого она "символ"? Если символ,то символ предательства и высокомерие.
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9 час.
Марина
а что, найдется много идиотов, готовых слушать фанеру под кривляние старушки за огромные бабки?
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9 час.
виктор сапожков
У нее и голоса давно нет поет под фанеру, Такую фигню я и по компу посмотрю.
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9 час.
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