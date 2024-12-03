Участники проекта «Активный гражданин» выберут московский рецепт салата «Оливье»

Жители столицы уже готовятся встречать Новый год — украшают дома и продумывают меню. Гастрономическими символами праздника считаются салаты «Оливье», «Селедка под шубой», «Мимоза» и «Крабовый», а также холодец.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии