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Участники проекта «Активный гражданин» выберут московский рецепт салата «Оливье»

Участники проекта «Активный гражданин» выберут московский рецепт салата «Оливье»

Жители столицы уже готовятся встречать Новый год — украшают дома и продумывают меню. Гастрономическими символами праздника считаются салаты «Оливье», «Селедка под шубой», «Мимоза» и «Крабовый», а также холодец.

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Татьяна Бутова
Больше нечего делать активному гражданину? Отвратительно
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