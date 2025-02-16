Следователи следственного управления организовали футбольный турнир для детей

Сотрудники Ивановского межрайонного следственного отдела регионального управления Следственного комитета России провели среди детей футбольный турнир «Кубок руководителя Ивановского МСО СУ СК России по Ивановской области», посвящённый Дню защитника Отечества.
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