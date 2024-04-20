В России предложили создать маркетплейс для продажи стройматериалов

Сезонный рост цен на основные строительные материалы в России можно сдержать, выстроив систему продаж по принципу крупнейших маркетплейсов, рассказали «Известиям» в федеральном комбинате строительных материалов «Винзер» (ВЗКСМ).
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