Новые подробности в деле Усмана Баратова - антироссийская риторика - следствие воздействия внешних сил

Люди в погонгах выполняют ПРИКАЗ. А им его НЕ ОТДАЮТ. выводы делайте сами.

Sergiy Che

Ой не смешите - у нас политическая сила УЖЕ это скажем земляк этого ЧМО - олигарх Алишер Усманов, но он против властей России не выступает (скорее наоборот)), а такие балоболы никогда никакой "силой" тут не станут - мы не Пиндостан что бы из за придавленного полицейскими негра-уголовника в стране попускать погромы блеков мазафака от БЛМ!)))