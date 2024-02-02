Politiki.net Удивительные подробности всплывают в деле арестованного пару недель назад именующего себя целым "Главой узбекского землячества" Усмана Бартова.
Новые подробности в деле Усмана Баратова - антироссийская риторика - следствие воздействия внешних сил
Комментарии
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Ратник Ратник
Люди в погонгах выполняют ПРИКАЗ. А им его НЕ ОТДАЮТ. выводы делайте сами.
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25 мин.
Владимир Терентьев
С каждым разбираться - трёх жизней не хватит! Необходимо лишать гражданства и высылать всех! за последние 5 - 10 лет, однозначно!
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11 мин.
Sergiy Che
Ой не смешите - у нас политическая сила УЖЕ это скажем земляк этого ЧМО - олигарх Алишер Усманов, но он против властей России не выступает (скорее наоборот)), а такие балоболы никогда никакой "силой" тут не станут - мы не Пиндостан что бы из за придавленного полицейскими негра-уголовника в стране попускать погромы блеков мазафака от БЛМ!)))
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11 мин.
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