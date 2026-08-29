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Нагорных о старте сезона для «Локомотива»: «Команда в сложной ситуации, но она справится»

Нагорных о старте сезона для «Локомотива»: «Команда в сложной ситуации, но она справится»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал неудачный старт сезона для команды.

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