Что произойдет после снятия Джо Байдена с выборов

Джо Байден, действующий президент США, объявил о прекращении своей кандидатуры на выборах. Это создает условия для Демократической партии в поисках нового кандидата в президенты, о чем мы расскажем в материале.
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