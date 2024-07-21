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Что произойдет после снятия Джо Байдена с выборов

Что произойдет после снятия Джо Байдена с выборов

 Джо Байден, действующий президент США, объявил о прекращении своей кандидатуры на выборах. Это создает условия для Демократической партии в поисках нового кандидата в президенты, о чем мы расскажем в материале.

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