Игорь Бутман: ИИ не может составить конкуренцию живым музыкантам

Российский саксофонист, композитор, народный артист России Игорь Бутман пообщался с журналистами на полях прошедшего в подмосковном «Архангельском» фестивале «Джазовые сезоны» и ответил на вопрос, использует ли он в своей работе технологии искусственного интеллекта (ИИ).