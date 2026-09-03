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Культуромания

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Игорь Бутман: ИИ не может составить конкуренцию живым музыкантам

Игорь Бутман: ИИ не может составить конкуренцию живым музыкантам

Российский саксофонист, композитор, народный артист России Игорь Бутман пообщался с журналистами на полях прошедшего в подмосковном «Архангельском» фестивале «Джазовые сезоны» и ответил на вопрос, использует ли он в своей работе технологии искусственного интеллекта (ИИ).

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