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Литва запретила пролет самолета президента Сербии Вучича в Москву на День Победы

Литва запретила пролет самолета президента Сербии Вучича в Москву на День Победы

МОСКВА, 6 мая, ФедералПресс. Власти Литвы запретили самолету президента Сербии Александра Вучича пролететь через свое воздушное пространство на пути в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы 9 мая.

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