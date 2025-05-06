Литва запретила пролет самолета президента Сербии Вучича в Москву на День Победы

МОСКВА, 6 мая, ФедералПресс. Власти Литвы запретили самолету президента Сербии Александра Вучича пролететь через свое воздушное пространство на пути в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы 9 мая.
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