Эксперт по подиатрии Чижевская: футбол может представлять опасность для детей

Некоторые популярные виды спорта могут быть особенно опасными для детей. О них kp.ru рассказала директор компании "Подиатр", исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей "Лига подиатрии" Ольга Чижевская.
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