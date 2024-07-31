Путин увеличил выплату контрактникам СВО до 400 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 400 тысяч рублей заключившим контракт с Минобороны для службы в зоне специальной военной операции с 1 августа и до конца 2024 года.
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