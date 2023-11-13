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Карусель

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«Гуджитсу. Испытай Гу-океан на прочность!»

«Гуджитсу. Испытай Гу-океан на прочность!»

Из-за загадочного космического явления обитатели зоопарка мутировали в монстров-супергероев Гуджитсу, каждый из которых обладает своей уникальной суперсилой Гу и стилем боевых искусств! Они научились растягиваться в 3 раза и легко принимать свою первоначальную форму.

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