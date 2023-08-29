Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева в своих социальных сетях прокомментировала в своих соцсетях новость о том, что 16-летняя фигуристка Алина Горбачева нашлась живой и здоровой.
Фигуристка Худайбердиева: Горбачева не знала, что делать и к кому обратиться
Комментарии
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МГ
Маша Глага
Да все знает. Звезду строит.
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9 час.
Владимир Петров
Подростковый возраст, плюс месячные, плюс эмоциональные и физические перегрузки на тренировках и соревнованиях, плюс оторванность от дома, от родителй, плюс очень возможная несчастная любовь, плюс реальная или мнимая обида от тренера - и вы получаете катастрофический кризис психики.
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6 час.
Дмитрий Гурин
Согласен полностью. У самого ведьмочка растет правда акробатическим рок-н-ролом как мамка увлеклась......
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1 час.
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