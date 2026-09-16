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Онищенко чәршәмбене атнаның иң продуктив эш көне дип атады

Онищенко чәршәмбене атнаның иң продуктив эш көне дип атады

Кеше биоритмнары күзлегеннән караганда, чәршәмбе – иң нәтиҗәле эш көне. Бу хакта Россия Фәннәр академиясе академигы, Россия мәгариф академиясе президенты урынбасары Геннадий Онищенко белдергән.

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