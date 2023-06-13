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Министр обороны Украины Резников: Запад требовал «убивать как можно больше россиян»

Министр обороны Украины Резников: Запад требовал «убивать как можно больше россиян»

Запад потребовал от Украины «убивать как можно больше россиян» в ответ на просьбу оказать ВСУ помощь в начале проведения спецоперации.

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