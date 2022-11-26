Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Тен Хаг был бы рад видеть Депая в «МЮ», но форвард хочет играть в ЛЧ. «Барса» может разорвать контракт с ним зимой

«Манчестер Юнайтед» зимой намерен подписать форварда на замену Криштиану Роналду. Как сообщает Sky Sport Deutschland, в английском клубе решили, что усилить нападение зимой необходимо, но еще не определились, в каком формате будет осуществлена сделка.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх