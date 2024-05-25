Чем удивляют заведения Владивостока на уличном фестивале минтая? В мероприятии принимают участие 20 гастрономических проектов Второй уличный гастрофестиваль минтая «О! Мега Вкус» открылся 24 мая на набережной Владивостока.
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