‼️🇮🇱🇮🇷 Израиль готовит самостоятельную военную операцию против Ирана, — министр обороны Кац ▪️ЦАХАЛ получила указания от Нетаньяху к готовности к боевым действиям против Ирана.
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‼️🇮🇱🇮🇷 Израиль готовит самостоятельную военную операцию против Ирана, — министр обороны Кац ▪️ЦАХАЛ получила указания от Нетаньяху к готовности к боевым действиям против Ирана.
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