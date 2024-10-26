"Ребёнок - инвалид, 16 лет": Диаспора стягивается к суду, куда привезли цыгана, подозреваемого в убийстве таксистки. Первым взял слово отец

Велес Rus Была бы моя воля - всех этих грязных тварей в румынию! Пользы для государства от них никакой!

Вячеслав Денисов Чистить надо МВД и судебный аппарат прежде всего! А для цыганских таборов, наполненных бездельниками и наркоторговцами - организовать резервации без права выезда!