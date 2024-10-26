Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Ребёнок - инвалид, 16 лет": Диаспора стягивается к суду, куда привезли цыгана, подозреваемого в убийстве таксистки. Первым взял слово отец

"Ребёнок - инвалид, 16 лет": Диаспора стягивается к суду, куда привезли цыгана, подозреваемого в убийстве таксистки. Первым взял слово отец

В суд привезли цыгана, подозреваемого в убийстве женщины - водителя такси в городе Коркино в Челябинской области.

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Комментарии
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Велес Rus
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