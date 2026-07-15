ФСИН выплатит 800 тысяч рублей экс-заключенному за производственную травму на Алтае

Мужчине установили инвалидность в связи с утратой профессиональной трудоспособности Житель Алтайского края, получивший тяжелую производственную травму во время работы в исправительной колонии, добился через суд компенсации морального вреда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии