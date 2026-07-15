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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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ФСИН выплатит 800 тысяч рублей экс-заключенному за производственную травму на Алтае

ФСИН выплатит 800 тысяч рублей экс-заключенному за производственную травму на Алтае

Мужчине установили инвалидность в связи с утратой профессиональной трудоспособности Житель Алтайского края, получивший тяжелую производственную травму во время работы в исправительной колонии, добился через суд компенсации морального вреда.

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