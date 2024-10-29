Прогноз погоды в Крыму на вторник.• Симферополь: +17°, дождь• Севастополь: +18°, дождь• Ялта: +18°, дождь• Алушта: +18°, облачно• Евпатория: +18°, облачно• Саки: +18°, дождь• Бахчисарай: +17°, дождь• Джанкой: +17°, облачно• Судак: +18°, облачно• Феодосия: +18°, дождь• К.
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