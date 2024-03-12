В феврале Сбербанк заработал 120,4 млрд рублей

Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухучета (РСБУ) в январе составила 120,4 млрд рублей, что на 4,7% превышает результат аналогичного периода 2023 года, следует из сообщения крупнейшей российской кредитной организации.
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