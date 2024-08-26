₽1 млн в месяц: сколько зарабатывают риелторы элитного жилья в Москве

Зарплаты брокеров элитной недвижимости в Москве достигли 1 млн руб. в месяц Рассказываем, из чего складывается зарплата агентов недвижимости, которые занимаются продажей высокобюджетного жилья в столице О заработках брокеров элитной недвижимости в Москве ходят легенды.
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