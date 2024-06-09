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Танкисты ВС РФ уничтожили огневую позицию боевиков ВСУ на ореховском направлении

Танкисты ВС РФ уничтожили огневую позицию боевиков ВСУ на ореховском направлении

Скриншот видео Танкисты 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили огневую позицию военнослужащих ВСУ и украинских националистов на ореховском направлении в Запорожской области, обеспечивая продвижение штурмовиков ВС России.

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