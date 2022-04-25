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Уральские металлурги расширяют сотрудничество с Центральной Азией

Уральские металлурги расширяют сотрудничество с Центральной Азией

ММК расширяет сотрудничество с Центрально-Азиатским регионом. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 25-27 апреля компания принимает участие в Международной промышленной выставке «Иннопром.

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