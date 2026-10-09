Права на управление лодкой теперь можно подтвердить через QR-код в Max

«Цифровой ID» используют более 10 миллионов человек Владельцы маломерных судов смогут предъявлять удостоверение на право управления транспортом с помощью сервиса «Цифровой ID» в мессенджере Max.
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