#Сводка на утро 11 ноября 2024 года ▪ Прошедшие сутки характеризовались атакой БПЛА противника нашего столичного региона вчера утром.
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#Сводка на утро 11 ноября 2024 года ▪ Прошедшие сутки характеризовались атакой БПЛА противника нашего столичного региона вчера утром.
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