Смертельная авария в Адыгее: выезд на встречку забрал две жизни

Авария произошла 31 августа на 59-м километре дороги, неподалеку от станицы Даховской. 74-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
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